Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Пробизнесбанк о взыскании более 2 млрд рублей с бывшего гендиректора коллекторского агентства «Лайф» Сергея Калачева, приговоренного ранее к шести с половиной годам лишения свободы по делу о растрате средств кредитного учреждения, говорится в материалах суда.

Также в качестве ответчика по спору выступает московское ООО «Вега».

Суд 27 октября 2015 года признал банкротом Пробизнесбанк, являвшийся головным банком финансовой группы «Лайф». В феврале 2016 года суд санкционировал арест нескольких бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка, обвиняемых в хищении у вкладчиков около 2,5 млрд рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). В рамках дела под стражу были взяты бывший вице-президент банка Вячеслав Казанцев, Сергей Калачев, Николай Алексеев и Марина Крылова (позже отпущенная под домашний арест на время следствия и судебного разбирательства), а также предпринимательница Оксана Кравченко. Уголовное дело в отношении Алексеева слушалось в особом порядке в связи с признанием им своей вины, он был приговорен к четырем годам колонии общего режима.

По версии следствия, неустановленные руководители и сотрудники банка, используя служебное положение, привлекли для аферы подчиненных, работников финансовой группы «Лайф», а также руководителей ряда фиктивных фирм.

В результате подконтрольным фирмам-однодневкам были выданы заведомо невозвратные кредиты, после чего полученные деньги конвертировались в доллары и переводились за рубеж, отметили в Следственном комитете РФ. Документальное оформление кредитов формально носило законный характер, однако документы содержали недостоверные сведения, выяснило следствие.

В 2019 году Казанцев был приговорен к семи годам колонии и штрафу в размере 800 тыс., Калачев — к шести с половиной годам, экс-начальник одного из управлений банка Кирилл Артемов получил пять лет колонии.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в марте 2017 года сообщило, что инвентаризация Пробизнесбанка выявила недостачу имущества в размере 69,8 млрд рублей. Основная часть недостачи приходится на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами (34,5 млрд рублей). Недостача связана с отсутствием документов, подтверждающих совершенные операции, а также отражением в балансе банка операций без фактического их исполнения, отметило АСВ, которое является конкурсным управляющим банка. По результатам выявленной недостачи проводится работа по получению документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), а также претензионно-исковая работа.

Кроме того, АСВ подало в арбитраж Москвы заявление о привлечении бывших руководителей Пробизнесбанка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 68,5 млрд рублей. В результате проведенной АСВ проверки обстоятельств банкротства Пробизнесбанка было установлено, что топ-менеджеры кредитной организации совершали действия по выводу ликвидных активов банка посредством кредитования технических юридических лиц, не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять взятые обязательства.