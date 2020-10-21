Банк возвращает 50% комиссий за валютные переводы по сделкам с китайскими организациями. Для этого нужно до конца года поставить такие контракты на учет в Альфа-Банк и подключить пакет услуг «ВЭД+». Кешбек будет выплачиваться вплоть до 31 марта 2021 года.

«Альфа-Банк — один из лидеров в обслуживании участников ВЭД. Мы не только предлагаем банковские услуги, но и помогаем бизнесу развиваться и оптимизировать издержки: конвертируем валюту по лучшему курсу, упрощаем документооборот, даем юридические, налоговые консультации. Кэшбек — еще один инструмент снижения затрат, который окажет поддержку нашим клиентам, ведущим торговлю с КНР», — подчеркнул член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.