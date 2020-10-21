📰 Аналитики BCG и MIT Sloan Management Review пришли к выводу, что лишь 10% компаний пока удается извлекать существенные финансовые выгоды из внедрения ИИ в рабочие процессы, пишет «Коммерсант» . Основным критерием успеха здесь является готовность взаимно учиться — как людям у ИИ, так и ИИ у людей, а также сочетание различных вариантов взаимодействия и обратной связи ИИ и людей. Авторы исследования пришли к выводу, что если сотрудники и машины учатся друг у друга, то компания с большой вероятностью достигнет значительных финансовых результатов, используя ИИ. Также такие компании активно меняются в процессе обучения и применяют разные способы взаимодействия между человеком и ИИ.

📰 В начале октября в России на 24% упали продажи услуг в фитнес-центрах и тренажерных залах по сравнению с сентябрем, пишут «Известия» . В Москве большее снижение — на 32%, говорится в исследовании «Платформы ОФД». Россияне больше тратят на спортивные товары: средние чеки выросли на 10% в целом по стране и на 6% в столице. Они опасаются распространения коронавируса и охотнее остаются дома, используя онлайн-тренировки, считают эксперты. Также растет спрос на товары для хозяйства, ремонта и дачи. Россияне активно скупают и электронику, бытовую технику.

📰 Эксперты «AliExpress Россия» провели исследование запросов своих клиентов из российских городов, расположенных за пределами столичного региона, пишет РБК . В компании составили их примерные портреты. Так, почти везде девушки покупают теплые спортивные костюмы, молодые люди — худи из флиса. Главный аксессуар этого сезона — «ленивые шнурки», которые не нужно завязывать. Женщины тратят на одежду больше мужчин — в среднем в 4,2 раза, говорится в сообщении «AliExpress Россия».

📰 Дачную амнистию могут продлить еще на пять лет, пишет «Российская газета» . Законопроект предусматривает продление упрощенного порядка оформления в собственность жилых и садовых домов до 1 марта 2026 года. Также до этого времени предлагается продлить срок действия уведомительного порядка строительства жилых домов, жилых строений или объектов индивидуального жилищного строительства, возведение которых начато до 4 августа 2018 года — до вступления в силу поправок в Градостроительный кодекс.

📰 Товарооборот между Россией и Евросоюзом в январе — августе 2020 года упал на 24,5%, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют данные ФТС. В то же время импорт в Европу пострадал не так сильно, на 9,7%. ФТС сообщила о падении экспорта и по другим направлениям: на 9,4% — с США, на 7% — с Китаем, на 20% — с Белоруссией, на 26% — с Турцией и почти вполовину — с Украиной. Главной причиной падения спроса на российскую экспортную продукцию стали пандемия и ее последствия. Эксперты считают это явление временным и некритичным для экономики в последующем.