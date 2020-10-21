Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон об обязательном медицинском страховании. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с законопроектом предполагается, что в составе базовой программы ОМС появится отдельная строка, определяющая нормативы объемов оказания и финансирования медпомощи в федеральных учреждениях. В 2021 году на эти цели предусмотрено 119,4 млрд рублей. Страховщиком в таких случаях будет не страховая компания, а Федеральный фонд ОМС.

«В результате больше жителей разных регионов смогут по полису ОМС получить высококачественную медицинскую помощь в федеральных клиниках и медцентрах», — подчеркивают в Госдуме.

Одновременно предложено уменьшить вдвое нормативный размер средств, предоставляемый территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации на ведение дела по ОМС.

«Это позволит к 2023 году высвободить до 6,8 млрд рублей, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС», — указывают парламентарии.



Уточняется, что в связи с высказанными замечаниями ЦБ и Счетной палаты между первым и вторым чтением законопроекта предполагается организовать обсуждение на круглом столе.