Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки до 15% приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей и в 2023 году — 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, бюджет на следующие три года формируется в сложных экономических условиях, связанных, в том числе с пандемией. «Несмотря на бюджетный дефицит, Президент поставил задачу — все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены. Должны быть найдены средства на реализацию поручений, касающихся благополучия граждан, повышения качества их жизни. Поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ – один из бюджетообразующих законов, над которыми ГД работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается», — сообщил Володин.

Принятие законопроекта позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями, добавил он.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам отметил, что введение нового механизма налогообложения доходов физических лиц по повышенной ставке не влечет за собой введение новой обязанности по подаче налоговой декларации, что соответствует общему направлению налоговой политики по упрощению налогового администрирования.