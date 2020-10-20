Ущерб малых и средних предприятий (МСП) составит не менее 1 трлн рублей по итогам года, основной удар примут на себя сферы услуг, торговли и общепита. Таким прогнозом с «Известиями» поделился президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

«МСП составляет пятую часть экономики России, поэтому, если грубо прикинуть, малый бизнес уйдет в минус как минимум на 0,9% ВВП — то есть почти на 1 трлн рублей. Однако есть одно «но»: наиболее пострадавшие в пандемию отрасли — услуги, торговля, общепит — состоят в основном именно из МСП. Так что фактическая цифра будет даже выше», — заявил он.

Александр Калинин добавил, что у бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить вторую волну кризиса. «Кто бы что ни говорил, нас накрыла вторая волна пандемии: число заболевших ежедневно растет, а средний чек падает — на 15–20% уже опустился. И у бизнеса нет запаса прочности, чтобы ее пережить. Если в начале эпидемии у предпринимателей были деньги на депозитах, запасы товаров на складах, оборотный капитал и не работать два месяца еще можно было себе позволить, то теперь все по-другому. Например, загрузка отелей сейчас в среднем 20%, фитнес-центры оказались в катастрофической ситуации: в них мало кто ходит, потому что боятся заразиться. Если случится второй локдаун, будут массовые закрытия, и уже навсегда», — пояснил глава «Опоры России».

Также он отметил, что предприниматели, которые пережили пандемию и сохранили бизнес, вышли на новый уровень организации, стали более стрессоустойчивыми, начали лучше общаться с клиентами. «Во-первых, произошла технологическая трансформация: они начали вкладываться в сферу IT и использовать технологии дистанционной работы. Во-вторых, многие поменяли бизнес-модель — резко снизился интерес к предпринимательству, основанному на арендных отношениях. И это понятно: люди обожглись и больше не хотят попадать в ловушку, когда вводятся ограничительные меры, а необходимость платить аренду делает их банкротами. Теперь зачастую бизнес смотрит в сторону собственных площадей или онлайн-офисов», — рассказал Калинин.

Он добавил, что также многие стали уходить в самозанятость. Это делается, чтобы сократить издержки и обязательства перед другими людьми — цена становится более конкурентной для потребителя, но многие бизнесы это разоряет, пояснил глава «Опоры России».