Лауреатами премии традиционно становятся ведущие компании в своих отраслях, которые соответствуют современным требованиям рынка и предлагают клиентам высококачественные товары, услуги и сервис.

Страховая компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») стала победителем премии «Права потребителей и качество обслуживания – 2020» в номинации «Розничные услуги» в категории «Страховые компании» за лидерство в накопительном страховании жизни в России.

На конец первого полугодия 2020 года «Капитал Life» занимает первое место по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) в стране – более 600 тыс. шт. – это 42% всего рынка действующих договоров НСЖ в России. Также компания занимает I место по выплатам по НСЖ, перечислив клиентам 2,2 млрд рублей за первые 6 месяцев 2020 года. Сборы компании по накопительным программам за тот же период составили 5,3 млрд рублей.

«Капитал Life» предлагает широкую линейку программ накопительного страхования жизни для взрослых и детей, которые помимо возможности формирования средств и страховой защиты обладают рядом функциональных расширений, среди которых: телемедицина, юридические услуги, консьерж-сервисы, медицинские чекапы, психологическая помощь и другие опции. Также все программы НСЖ от «Капитал Life» включают покрытие рисков по жизни и здоровью, связанных с коронавирусом.

Также в минувшем году «Капитал Life» запустила накопительную программу страхования жизни «Ваш пенсионный капитал», которая позволяет клиенту регулярно получать стабильные выплаты по заранее определенному графику в качестве достойной прибавки к государственной пенсии либо же отдельного ресурса для сохранения качества жизни при выходе на заслуженный отдых.

«В период турбулентности накопительное страхование жизни стало одним из востребованных продуктов на финансовом рынке, который помогает гражданам эффективно распоряжаться свободными средствами и заботиться о близких, минимизируя последствия возможных непредвиденных обстоятельств. Мы гордимся, что большинство россиян выбирает нашу компанию для защиты самого ценного – жизни и здоровья, — отмечает генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — В текущих обстоятельствах мы стремимся предложить клиентам всю линейку программ страхования жизни: это и накопительное, и пенсионное страхование с расширенной страховой защитой, и инвестиционные программы с гибкими возможностями для надежного вложения средств, и программы с дополнительными медицинскими сервисами. Такой комплексный подход позволяет нашим клиентам максимально эффективно решать все задачи, защищая себя и своих близких».

В 2018 году «Капитал Life» стала лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания» за лучшее продуктовое предложение в страховании жизни – комплексную программу «Управление капиталом 360˚».