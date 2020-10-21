Падение реальных располагаемых доходов на 4,3% г/г за 9M20 не стало негативным сюрпризом и подтверждает наш прогноз их сжатия на 5% г/г (это ниже официальной оценки -3,0% г/г). Поскольку ЦБ не может сейчас понизить ключевую процентную ставку, а рост госрасходов, как ожидается, замедлится к концу этого года, стремление правительства избежать введения жесткого карантина – единственный обнадеживающий фактор в отношении перспектив 4К20.

Оборот розничной торговли снизился на 3,0% г/г в сентябре: Хотя месяц назад мы ожидали, что в сентябре возобновится восстановление экономики, к сожалению, опасения по поводу второй волны карантина явно развернули траекторию. Оборот розничной торговли снизился на 3,0% г/г, что немного глубже снижения на 2,7% г/г в августе. Учитывая начало второй волны пандемии COVID-19, мы ожидаем, что потребители вернутся к режиму экономии даже при отсутствии жестких карантинных мер. Таким образом, мы ожидаем, что оборот розничной торговли в 4К20 сократится примерно на 4,0% г/г, что будет транслироваться в снижение на уровне около 5,0% г/г по итогам 2020 г.

Динамика доходов соответствует нашему прогнозу их снижения на 5,0% г/г по итогам года: Росстат немного понизил оценку спада реальных располагаемых доходов за 2К20 – с -8,0% г/г до -8,4% г/г, что следует воспринимать как позитивную новость; в сочетании со снижением реальных располагаемых доходов на 4,8% г/г в 3К20, их снижение за 9M20 составило 4,3% г/г. Это значит, что динамика доходов соответствует нашемуапрельскому прогнозуих снижения на 5,0% г/г в 2020 году, что ниже официального прогноза (-3,0% г/г). Два момента заслуживают внимания в рамках анализа траектории доходов: во-первых, в апреле мы ожидали, что ВВП по итогам этого года снизится на 3% г/г при сценарии снижения реальных располагаемых доходов на 5% г/г; сейчас складывается впечатление, что прогноз по динамике доходов реализуется при более глубоком спаде ВВП на 4-5% г/г. Такое сочетание цифр можно считать позитивным, так как это означает, что потребители пострадали меньше по сравнению с другими экономическими агентами. Тот факт, что безработица, наконец, начала снижаться и составила 6,3% за сентябрь, тоже можно считать позитивным. Тем не менее, к негативным моментам относится расхождение в динамика трудовых и общих доходов - рост реальных зарплат составил 2,6% г/г за 9M20 в условиях падения реальных располагаемых доходов, что указывает на рост неравенства.

Выпуск в обрабатывающей промышленности в сентябре вновь начал сокращаться после роста в августе: Динамика промпроизводства также ухудшилась в сентябре. Опубликованные Росстатом новые оценки роста промышленности указывают на отличную от прежней траекторию при более сильном результате за 1К20 (по новой оценке Росстата, оно выросло на 2,9% г/г против +1,5% г/г, по первоначальной оценке) и улучшении оценки спада за 1П20 с первоначальных -3,5% г/г всего до -1,9% г/г. Самому сильному пересмотру подверглась оценка спада в обрабатывающих производствах, где первоначальная цифра -7,9% г/г за 2К20 сейчас повышена до - 5,1% г/г. Оставив в стороне этот весьма значительный пересмотр оценок Росстатом, сентябрьские цифры оказались слабыми – снижение промпризводства в целом усилилось с -4,2% г/г в августе до -5,0% г/г в сентябре, в том числе спад в обрабатывающей промышленности составил -1,6% г/г в сентябре против роста на 0,4% г/г в августе. Учитывая что в октябре этого года будет на один день рабочий день меньше, чем годом ранее, а также возвращение в той или иной степени карантинных мер, мы ожидаем, что промпроизводство может снизиться на 6% г/г в октябре. При сценарии снижения промпроизводства на 6% г/г в 4К20, за 2020 г. его снижение составит примерно на 4,0% г/г.

Возможности монетарной или бюджетной поддержки в 4К20 ограничены: Сильное различие между первой волной пандемии и ситуацией в 4К20 заключается в том, что сейчас власти располагают гораздо меньшими возможностями для оказания поддержки экономике. Во-первых, учитывая что страны с развивающимися рынками взяли паузу в цикле понижения ставки, и курс рубля находится под давлением из-за предвыборной кампании в США, ЦБ не сможет снизить ключевую ставку в эту пятницу; понижение ставки на 25 б. п. на заседании в декабре также под вопросом. Что касается федерального бюджета, то рост расходов по итогам года либо останется на уровне 25% г/г как в сентябре, либо замедлится. Даже если правительство введет дополнительные меры социальной поддержки, их эффект в 4К20 будет ограничен. В результате остается рассчитывать только на то, что введения жестких карантинных мер удастся избежать