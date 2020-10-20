Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 19 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 77,14 рубля (минус 20 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел менее чем на 1 копейку и составил 91,49 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. По его словам, ожидается боковое движение пары доллар/рубль в районе 77,3 рубля. В дальнейшем, в случае стабильной внешней конъюнктуры, на фоне поддержки со стороны подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, рубль может попытаться продолжить укрепление и сделать еще один шаг к середине диапазона 75—77,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«Приближение налогового периода и продолжение уверенного роста пары евро-доллар должно придать рублю силы для пробоя канала, тем более что живет он слишком долго. При позитивном развитии событий пара доллар-рубль кратковременно вполне может сходить в район 75», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.