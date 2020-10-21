Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению в стране жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса, передает ТАСС.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер — мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», — сказал глава государства в среду на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он предложил бизнесу выработать корпоративные меры предосторожности для борьбы с распространением коронавируса и призвал тщательно следить за соблюдением «антиковидных» мер на предприятиях, чтобы можно было избежать даже точечных ограничений.

Путин уверен в необходимости совершенствования системы дистанционной работы в стране. «Здесь, конечно, очень много вопросов. Нужно обеспечить интересы бизнеса (работодателей) и интересы работников, там много вопросов текущего характера», — констатировал глава государства, приведя в качестве примера проблему соблюдения требования закона о времени на обеденный перерыв. «Этим, безусловно, надо заниматься», — резюмировал президент.

Также на встрече с членами правления РСПП он подчеркнул важность обеспечения занятости и доходов граждан в условиях пандемии.

«Сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем», — подчеркнул российский лидер.



«Но при этом, конечно, нельзя забывать о перспективном развитии: о наращивании капитальных вложений, которые определяют будущее предприятий, компаний, их позиций на рынке», — добавил он.