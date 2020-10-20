Ассоциация больших данных (АБД) направила в правительство резолюцию с просьбой разработать «дорожную карту» по развитию электронного взаимодействия между государством и бизнесом, пишет «Коммерсант» . Правительство просят облегчить доступ бизнеса к государственным информационным системам (ГИС). Это позволит интегрировать, например, портал госуслуг с экосистемами крупных компаний. Также АБД просит учитывать мнение бизнеса при изменении в процессах предоставления электронных госуслуг. Участники рынка больших данных готовы платить за доступ к данным властей.

В Минцифры видят проблему и планируют создать «государственную фабрику данных» — механизм, с помощью которого бизнес сможет получать доступ к ГИС. В пресс-службе Минцифры добавили, что речь идет о предоставлении бизнесу в том числе и доверенных государственных сервисов, которые смогут использоваться на внешних коммерческих площадках.

По словам экспертов, бизнес воспринимает государственные данные как бесплатные, но при этом не видит возможности собрать такие объемы информации самостоятельно — это было бы очень дорого. Любой бизнес в сегменте b2c может их использовать как с точки зрения интеграции, так и с точки зрения отслеживания потребительских характеристик населения. Но при таком взаимодействии серьезно вырастают риски утечки данных и их недобросовестного использования, предупредили эксперты.