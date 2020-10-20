Российские банки выдали в III квартале 2020 года 213 тыс. автокредитов , что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С начала года заемщики взяли в кредит 484 тыс. автомобилей, что на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В сентябре банки выдали почти 70 тыс. автокредитов — на 3% больше, чем в августе 2020-го, а также на 10% больше, чем в сентябре 2019 года.

В Москве выдачи остались на неизменном уровне по сравнению с августом. В Московской области количество новых автокредитов выросло за месяц на 6%, в Санкт-Петербурге — на 4%. В годовом выражении почти во всех регионах выдачи оказались больше, чем в сентябре 2019-го. Так, в Москве они выросли на 6%, в Московской области — на 8%, а в Санкт-Петербурге — на 5%. Исключение составили лишь Кемеровская область и Удмуртская Республика, где выдачи автокредитов сократились на 11%.

Поддержку выдачам автокредитов в сентябре оказывал высокий спрос на автомобили, отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Машины дорожают ежемесячно из-за ослабления курса рубля, поэтому граждане стараются как можно скорее их купить, уточнил он.



«Небольшую поддержку оказал и сезонный фактор — обычно в конце квартала дистрибьюторы пытаются выполнить квартальные планы, наращивая продажи. С другой стороны, высокий спрос сдерживался отсутствием в продаже автомобилей в популярных комплектациях. Поэтому мы ожидаем существенного роста автокредитования лишь в ноябре, когда в автосалоны завезут достаточное количество автомобилей», — сказал Александрович.