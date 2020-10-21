Банк России установил официальные курсы валют на 22 октября.

Курс доллара снизился на 74,58 копейки, составив 77,0322 рубля (77,778 рубля на 21 октября). Курс евро снижен на 21,55 копейки до 91,3448 рубля (91,5603 рубля на 21 октября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 77,08 рубля (минус 26 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 91,4 рубля (минус 9 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,86—77,23 рубля за доллар и 91,16—91,55 рубля за евро.