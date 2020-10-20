Совокупная стоимость 100 самых дорогих брендов мира выросла за последний год на 9%, превысив 2 трлн долларов. Первое место среди них в восьмой раз подряд заняла американская корпорация Apple. Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала консалтинговая компания Interbrand.

Как отмечают эксперты, в свете пандемии нового коронавируса технологические корпорации смогли извлечь значительную выгоду. «Очевидно, что в 2020 году сильные бренды стали еще сильнее из-за связанных с COVID событий, которые ускорили переход в различных отраслях на цифровые технологии, в том числе облачные и потоковые, это укрепило доминирующее положение брендов, в которых ключевую роль играют технологии», — говорится в докладе Interbrand.

Специалисты отмечают, что многие из указанных брендов «являются, без сомнения, силой макроэкономического масштаба и, что важнее всего, влияния». Стоимость многих вошедших в рейтинг компаний, не являющихся технологическими, за последний год изменилась незначительно или сократилась.

Стоимость бренда Apple за год повысилась на 38%, она составила почти 323 млрд долларов. На второй позиции находится Amazon, бренд которой прибавил за год в цене 60%, превысив 200 млрд долларов. Третье место занял бренд Microsoft, подорожавший на 53% до 166 млрд долларов.

В первую десятку рейтинга также вошли Google (165 млрд долларов), Samsung (62 млрд), Coca-Cola (56,9 млрд), Toyota (51,6 млрд), Mercedes (49,2 млрд), McDonald's (42,8 млрд) и Disney (40,8 млрд). Российские компании в список Interbrand не попали.

При составлении рейтинга Interbrand учитывает такие факторы, как финансовые результаты продаж, узнаваемость бренда, а также его влияние на рынке, которое помогает компании устанавливать цену выше номинальной.