При продлении программы льготной ипотеки под 6,5%, которая была запущена в апреле 2020 года по поручению президента РФ, до середины 2021 года (пока она действует до 1 ноября 2020-го) дополнительно будет выдано 350 тыс. кредитов на 1 трлн рублей. Об этом заявил в эфире программы «Поздняков» на НТВ генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, говорится в сообщении компании.

Он указал на высокую востребованность программы. «И президент, и председатель правительства отмечали в последнее время, что это одна из самых эффективных антикризисных мер в строительной отрасли. <…> Дополнительно будет построено около 30 миллионов квадратных метров жилья. Ее эффект, конечно, колоссальный», — сказал Мутко.

На сегодняшний день в целом по России программа обеспечила возможность строительства более чем 11 млн кв. м жилья. Выдано уже 227,9 тыс. кредитов на 641,3 млрд рублей.

Благодаря реализации программы льготной ипотеки на новостройки изменилась структура регионального ипотечного рынка. Ранее в аналитическом центре «ДОМ.РФ» рассказали, что во II квартале суммарная доля регионов в выдаче ипотеки на новостройки выросла на 7,6 процентного пункта и превысила 76,5%, а доля Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей в выдаче ипотеки на новостройки снизилась на 7,6 п. п. до 23,5%.

Как передает ТАСС , Мутко также заявил в программе, что ставки по ипотечным кредитам в России находятся сегодня на историческом минимуме. По его словам, в нацпроекте «Жилье и городская среда» указана средняя ставка по ипотеке 8,7% (в конце октября будут вноситься изменения), тогда как по итогам сентября, с учетом льготной ипотеки под 6,5%, она составляет чуть более 7%. При этом средняя рыночная ставка (без учета льготной ипотеки) находится на уровне 8—8,1%, что также является минимумом по российским меркам.



По словам Мутко, продление программы льготной ипотеки может привести к дальнейшему снижению средних ставок.