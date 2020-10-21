Экономическая зона в российской Арктике должна стать привлекательным местом для инвесторов из разных отраслей, в том числе зарубежных, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с инвесторами Арктической зоны РФ.

«Арктика сегодня становится приятным регионом для инвестирования. Сегодня в наших северных районах создана самая большая свободная экономическая зона. Она должна стать привлекательным местом для бизнеса из совершенно разных отраслей и разного масштаба, привлечь в том числе и, почему бы и нет, зарубежных инвесторов», — сказал глава Кабмина.

Мишустин рассказал, что порог вложений для получения резидентства в этой экономической зоне был установлен на максимально низком уровне в 1 млн рублей, а процедуры оформления такого статуса стали доступны в онлайн-формате. «Кроме того, правительство приняло решение о снижении ставки страховых взносов для резидентов, которые создают новые рабочие места. Для крупного бизнеса это 7,5%, а для малого и среднего — это вообще 3,25%», — сказал премьер.

Для инвесторов, которые будут реализовывать в Арктике инфраструктурные проекты, такие как дороги и энергообъекты, предусмотрена государственная поддержка, отметил премьер. Первые шесть проектов уже одобрены, на них в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку запланированы 13 млрд рублей. «Дороги и энергообъекты объективно нужны, чтобы построить те же самые заводы, где будут работать жители региона. Это будет еще одной очень важной причиной для того, чтобы люди оставались и работали на Севере», — заметил премьер-министр.

По словам Мишустина, инвесторы из разных отраслей должны получить в этом регионе равные возможности, как это и закреплено в пакете законов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике.