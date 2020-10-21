Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель соответствующей думской фракции Сергей Миронов предлагает провести кредитную амнистию. Об этом он написал накануне в Twitter .

«Граждане России погрязли в кредитах. Это самая настоящая кабала! Во время пандемии ситуация усугубилась. Возможен социальный взрыв. Выход — кредитная амнистия! У государства есть деньги, надо помочь гражданам, а не смотреть на происходящее со стороны», — считает он.

В материале на сайте «Справедливой России» говорится, что, по мнению Миронова, необходимо запретить микрофинансовые организации и провести кредитную амнистию для их заемщиков.

«Так называемые займы до зарплаты необходимо запретить. В цивилизованной стране кредитов под 300—700% годовых быть не может, это нонсенс. Фактически это мошенники, которые пользуются безграмотностью или безвыходным положением самых беззащитных людей. Для заемщиков таких организаций необходимо провести кредитную амнистию, проще говоря, списать им долги», – полагает он.

По словам Миронова, такие организации «и в обычных условиях несут обществу только вред, а во время экономического кризиса они начнут плодить армию бомжей и криминализировать общество».



По последним данным, во время карантина почти каждый третий россиянин был вынужден впервые занять деньги в МФО, приводит глава «справедливороссов» данные СМИ.