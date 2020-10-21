Продление программы льготной ипотеки под 6,5% до июля 2021 года не приведет к образованию так называемого пузыря на рынке этого вида кредитования. Такое мнение высказал глава Минстроя России Владимир Якушев на пресс-подходе после пленарной сессии VII Международного форума, посвященного вопросам строительства и проектирования 100+ TechnoBuild.

«Раз такое решение принято, о продлении этого инструмента, значит, пока с точки зрения «пузыря» нам ничего не угрожает. А дальше, как говорят, будем смотреть», — сказал министр.

Он напомнил, что это направление курирует Минфин, а кроме того, ситуация находится под контролем Центробанка. «Там работают серьезные профессионалы», — подчеркнул Якушев.

На прошлой неделе на совещании с правительством президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках будет продлена как минимум до середины 2021 года.