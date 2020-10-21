Перечень доходов, подпадающий под повышенный налог на доходы физических лиц в 15%, уточнен по итогам обсуждения с парламентом и регионами, сообщается на сайте Минфина.

Основной принцип законопроекта — применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов. Предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг ) и страховые выплаты. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в правительство РФ.

«Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат. В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости. Например, пришлось бы применять ставку НДФЛ в 15% даже в тех случаях, когда годовой заработок человека по месту работы далек от порога в 5 млн, но при суммировании с разовым доходом от продажи имущества он его превысил. Очевидно, что применять в таких случаях новую повышенную ставку было бы несправедливо, так как человек получает соответствующий уровень доходов не на постоянной основе», — отмечают в Минфине.

Там напоминают, что новой ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает 5 млн рублей в год. «При определении параметров повышения ставки исходили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с высокими доходами. И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов — в сравнении с другими странами ставка НДФЛ в России остается более привлекательной даже с учетом повышения. Такой сбалансированный подход отвечает как задаче повышения социальной справедливости налогообложения, так и задаче введения экономически обоснованной ставки НДФЛ, дополнительные доходы от которого будут направлены на лечение детей», — говорится в сообщении ведомства.

Налоговая новация не приведет к увеличению административной нагрузки на граждан, так как налоговые органы самостоятельно будут исчислять сумму налога, которую необходимо доплатить по итогам налогового периода, подчеркивают в Минфине. Процесс администрирования таких доходов будет в высокой степени автоматизирован, представления дополнительных налоговых деклараций не потребуется.

Дополнительные поступления в размере 190 млрд рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 год) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Сейчас в правительстве прорабатывается механизм целевого использования этих средств.



Напомним, что законопроект о введении НДФЛ в 15% для доходов свыше 5 млн рублей принят в среду Госдумой в первом чтении .