Минфин России на аукционе в среду, 21 октября, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29015RMFS с датой погашения 18 октября 2028 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 309,591 млрд рублей. Объем спроса составил 361,493 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96,1701% от номинала, средневзвешенная цена — 96,1861% от номинала, выручка от размещения – 298,768 млрд рублей.