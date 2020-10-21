Минэкономразвития (МЭР) РФ поддерживает предложение включить KPI (ключевые показатели эффективности) для компаний с госучастием в рамках госпрограмм, эту работу можно провести в рамках координации госпрограмм и национальных целей развития, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на съезде РСПП.

«У нас сейчас есть задача по актуализации всей системы госпрограмм, по приведению ее в соответствие с национальными целями. Я думаю, вполне разумно будет предложить правительству включить в этот периметр в том числе KPI для компаний с госучастием», — сказал он.

О том, что назрела необходимость актуализировать ключевые показатели эффективности менеджмента госкомпании, заявил в ходе съезда президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Я думаю, правительство поддержит, и такое поручение будет дано», — отметил глава Минэкономразвития в ответ.