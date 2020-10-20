Банк России на заседании совета директоров 23 октября снова оставит ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, считают все опрошенные Банки.ру аналитики. На решение ЦБ может повлиять рост инфляции, давление на рубль и ожидание волатильности на предстоящих выборах в США.

Напомним, в сентябре ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что пространство для дальнейшего снижения есть, но Банк России будет оценивать целесообразность его использования.

Инфляция возвращается к цели

Снижение ставки не выглядит возможным в условиях сохраняющегося давления на курс рубля и ускорения темпов инфляции в октябре, считает главный руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. Инфляция постепенно приближается к целевым 4%, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Так, в сентябре рост потребительских цен составил 3,7% год к году. В первой половине октября инфляция стала ускоряться, две недели подряд Росстат фиксировал рост цен на 0,1%, при этом оценка годовой инфляции превысила 3,8%. Кроме того, на фоне ослабления курса рубля увеличились проинфляционные риски.

Из четырех сценариев, представленных Банком России в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2021—2023 годы, заметное использование оставшегося пространства смягчения ДКП просматривается только в «дезинфляционном сценарии», обращает внимание замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. В нем, в отличие от базового сценария, предполагается, что разрабатываемые вакцины и накопленный опыт борьбы с болезнью не смогут снизить масштаб пандемии в 2021 году, правительства будут вынуждены сохранять ограничительные меры продолжительное время, что приведет к сохранению подавленного спроса и в 2022 году. «Выбор данного сценария в качестве основного вряд ли может произойти до конца 2020 года — нужно больше информации, поэтому существенно снижать ставки на его основании сейчас вряд ли возможно», — делает вывод Куликов.

Выборы в США создадут волатильность для рубля

Сейчас в центре внимания регулятора находится спектр рисков, связанных с ростом волатильности на финансовых рынках и предстоящими политическими событиями в США, отмечает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Итоги выборов американского президента могут сформировать дополнительную курсовую волатильность для рубля, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Кроме того, к факторам, стимулирующим регулятор оставить ставку неизменной, можно отнести нестабильность геополитической обстановки вокруг России и риски роста санкционного давления, добавляет генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

Снижение ключевой ставки не повлияет на ставки по кредитам

Реальный экономический эффект от очередного незначительного понижения ставки будет невелик, считает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. «Снижение ставки уже значительное, движение на 25 базисных пунктов (или его отсутствие) не повлияет на экономику в ближайшие месяцы», — согласен стратег по рынкам валют и процентных ставок Сбербанка Николай Минко.

Потенциал воздействия снижения ключевой ставки на кредитные — также исчерпан. Дело в том, что банки закладывают высокий уровень премии за риск в условиях сокращения уровня кредитоспособности компаний и населения из-за второй волны COVID-19. «Снижение ключевой в этой ситуации приведет лишь к уменьшению доходности депозитов и еще большей активизации процесса перетока вкладов в инструменты, сулящие более высокий уровень дохода», — объясняет Алина Розенцвет.

С другой стороны, ЦБ высказывался об опасениях относительно надувания «кредитного пузыря», отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанса» Георгий Ващенко. «Низкие ставки — не навсегда, и даже не на очень долгий период. Верхняя граница ставки в условиях нейтральной ДКП оценивается в 5,5%, причем повышение не исключено уже в первом квартале будущего года», — считает он.

Будет ли еще одно снижение ставки до конца года?

Часть экспертов все же полагают, что до конца года можно ожидать еще одного снижения ключевой ставки до 4% годовых. По мнению CFA, директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, преобладание дезинфляционных рисков позволит ЦБ вернуться к смягчению ДКП до конца года.

«Текущая ситуация с распространением вируса и соответствующие меры по ограничению мобильности граждан создают риски дефляции. Чем хуже ситуация с вирусом, тем выше вероятность и больше шаг снижения ставки на будущих заседаниях», — отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

При этом вероятность сценария, при котором в 2020 году ставка больше не будет снижена, в последний месяц заметно выросла, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. «Мы видим некоторые сложности для снижения ключевой ставки и на последующих заседаниях: к их числу стоит отнести довольно настораживающие инфляционные ожидания производителей и потребителей, а также последний пакет статданных промышленного производства, преподнесший позитивный сюрприз», — добавляет Евгений Кошелев.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru