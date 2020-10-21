Подавляющее большинство россиян (81%) так или иначе помогают своим пожилым родственникам, показало совместное исследование НПФ Сбербанка и портала «Рамблер». Чаще всего (31%) респонденты оплачивают покупки: продукты, лекарства, товары для дома и крупные приобретения.



Согласно опросу, каждый пятый (21%) помогает им по хозяйству — с уборкой, мелким ремонтом, доставкой продуктов и так далее. 18% опрошенных просто дают пенсионерам деньги, 7% платят за лечение родственников, 4% — за их поездки на отдых.

Более трети россиян (35%) помогают своим пожилым родственникам регулярно — раз в неделю. Еще 17% делают это не реже раза в месяц. Столько же респондентов поддерживают пенсионеров от случая к случаю — раз в полгода-год или при необходимости (например, когда нужно срочно оплатить лечение). 8% опрошенных помогают только тогда, когда их об этом просят.

Почти 60% россиян оценивают размер своей материальной помощи в сумму до 10 тыс. рублей в месяц. 15% тратят на пожилых родственников 10—20 тыс. рублей в месяц, 7% — 20—30 тыс. рублей в месяц, 5% — до 50 тыс. рублей в месяц. Оказывать более существенную помощь (до 100 тыс. рублей в месяц) готовы только 2% опрошенных.

Активнее всего россияне начинают поддерживать старшее поколение после 35 лет. Так, среди 20—30-летних доля тех, кто материально помогает пенсионерам, составляет 4%, а среди 35—40-летних она уже в пять раз больше. В возрасте 40—50 лет пожилых родственников поддерживает каждый третий респондент (32%). После 50 лет это делает почти каждый второй (43%).