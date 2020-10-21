Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который создаст правовые основания для предоставления в 2020 году «горизонтальных» бюджетных кредитов между муниципальными образованиями, расположенными на территории одного субъекта Федерации. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Горизонтальный» бюджетный кредит, который дешевле коммерческого, можно будет получить на срок до трех лет. Цели предоставления такого займа и процентную ставку установит местный парламент муниципалитета-кредитора.



По мнению авторов инициативы, введение новой нормы позволит создать предпосылки для использования дополнительных ресурсов с целью решения вопросов органов местного самоуправления в условиях ухудшения экономической ситуации.