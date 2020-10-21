Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о введении ограничений для уполномоченного по правам человека в РФ, которые вытекают из новых положений конституции.

Законопроектом закрепляется требование о постоянном проживании омбудсмена на территории Российской Федерации. Уполномоченному запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.