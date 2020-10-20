Кризис, ударивший по всем отраслям экономики, оказал влияние и на стратегии управления активами, — сообщил глава банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов. Среди секторов, более всего пострадавших от кризиса, он назвал отрасли авиаперевозок, коммерческой недвижимости и нефтегазовый сектор, испытывающий проблемы от падения цен и снижения спроса на топливо. Однако есть индустрии, которые показали устойчивость к «вирусу».

Среди «бенефициаров» кризиса Соколов назвал застройщиков и собственников земельных участков, объясняя этот экономический парадокс стремлением граждан инвестировать в недвижимость на фоне снижения покупательской способности рубля и раздуваемых слухах о возможном коллапсе доллара.

«Граждане пытаются хеджировать риски и на фоне нестабильности валют уходят в рынок недвижимости. Потребность в жилье в России по-прежнему очень высока, поэтому все больший процент населения вовлекается в ипотечные программы и люди приобретают новое жилье», — говорит Соколов.

Среди «выстоявших» в пандемию отраслей он назвал также пищевую промышленность и сельское хозяйство.