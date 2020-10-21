Вчера динамика мировых рынков акций была весьма сдержанной на фоне отсутствия катализаторов, так как инвесторы уходили из рискованных активов в преддверии президентских выборов в США. Российский рынок акций по итогам дня почти не изменился, следуя глобальному тренду – индекс РТС повысился на 0,5% до 1 140 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 0,3% до 2 803 пунктов. Ситуация для валют EM и курса рубля изменилась в лучшую сторону ближе к закрытию торгового дня, и курс рубля укрепился на 0,4% до 77,35 руб./долл. на фоне ослабления доллара (DXY - 0,4% до 93,06) после возобновления переговоров о пакете стимулов, что также оказало определенную поддержку ценам на нефть (Brent+0,5% до 42,83 долл./барр.).

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх, следуя за глобальными рынками: Вчера на рынки вернулся оптимизм после того как в США возобновились переговоры по поводу нового пакета стимулов экономике. Белый дом и демократы Конгресса все больше склоняются к консенсусу по этому вопросу, так как Д. Трамп заявил, что он готов принять большой пакет помощи, несмотря на возражения республиканцев. Хотя мы сомневаемся, что пакет стимулов будет согласован до президентских выборов, возобновление переговоров и надежды на нахождение компромисса по этому вопросу оказывают поддержку мировым рынкам акций. Вчера в СМИ возобновились разговоры о санкциях после того как штаты расширили интерпретацию санкций против российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток” в рамках закона о Защите энергетической безопасности Европы (PEESA). Российский рынок акций и курс рубля проигнорировали подобные сообщения в СМИ и даже укреплялись; подобные заявления были явно сделаны для видимости и лишь подтверждают наше мнение о том, что санкционные риски против России в последнее время смягчились – при прочих равных, с этой стороны не появилось ничего нового, что могло бы негативно повлиять на инвестиционной привлекательность российских активов. Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет расти, следуя глобальным трендам на фоне надежд на принятие нового пакета стимулов в США. Сегодня сильный курс юаня к доллару и уверенность в восстановлении китайской экономики окажут поддержку экспортерам, особенно производителям стали.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Опросы российского бизнеса показывают, что примерно трети компаний будет сложно продержаться более чем три месяца в случае нового карантина; НЕЙТРАЛЬНО Российские СМИ сообщили о результатах опросов бизнеса, которые свидетельствуют о росте опасений по поводу риска нового локдауна. В материале на сайте РБК, в котором представлены результаты опросов, подчеркивается, что примерно 33% опрошенных компаний не смогут просуществовать более трех месяцев в случае нового карантина. Хотя новая волна ограничений явно негативна для реального сектора, мы все же считаем, что данные опросов следует интерпретировать более сбалансированным образом. Этот же опрос, к примеру, указывает на то, что порядка 27% компаний смогут выдержать карантин периодом более года, что является скорее хорошей новостью. По всей видимости, опросы скорее отражают структуру экономики и большую или меньшую степень чувствительности к карантину различных бизнес-моделей в зависимости от сектора и совсем не обязательно указывают на неизбежный коллапс трети бизнеса, как это следует из заголовков новостей.

Оборот розничной торговли снизился на 3% г/г в сентябре, реальные располагаемые доход снизились на 4,8% г/г в 3К20; НЕГАТИВНО Как сообщил Росстат, оборот розничной торговли снизился на 3,0% г/г, что немного ниже ранее представленного слабого результата за август (-2,7% г/г). Учитывая начало второй волны пандемии COVID-19, мы ожидаем, что потребители вернутся к режиму экономии даже в условиях отсутствия карантина. Таким образом, мы ожидаем, что спад оборота розничной торговли в 4К20 составит около 4,0% г/г, что будет транслироваться в снижение примерно на 5,0% г/г по итогам 2020 г. Слабый тренд потребления отражает слабую динамику реальных располагаемых доходов: цифра за 2К20 была понижена Росстатом с -8,0% г/г до -8,4% г/г; учитывая что в 3К20 они снизились на 4,8% г/г, спад за 9М20 составил -4,3% г/г, что соответствует нашему первоначальному прогнозу спада на 5,0% г/г за 2020 г., которого мы придерживаемся с апреля (и который ниже текущего официального прогноза спада на 3,0% г/г). Единственный позитивный момент статистики за сентябрь связан с тем, что безработица, наконец, начала снижаться и составила 6,3%.

Розничные кредиты выросли на 13,6% г/г в сентябре; НЕОДНОЗНАЧНО По предварительным данным ЦБ, розничные кредиты выросли на 1,9% м/м в сентябре, что указывает на то, что рост этого рынка не замедлился в месячном исчислении в сравнении с августом. Эта цифра также соответствует ускорению роста с 13,3% г/г в августе до 13,6% г/г в сентябре. Мы считаем, что сильный рост этого сегмента вызван скачком спроса на ипотечные кредиты на фоне ожидания завершения господдержки ипотечного рынка с 1 ноября. С другой стороны, обратной стороной этого процесса является долговая нагрузка домохозяйств в условиях слабой динамики их доходов. Таким образом, мы считаем, что опасения по поводу качества кредитов вернутся на российскую повестку уже в будущем году.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

ФосАгро: операционные результаты за 3К20; ПОЗИТИВНО Компания ФосАгро (PHOR:LI; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $15/ГДР) представила операционные результаты за 3К20. Компания произвела 2,5 млн тонн удобрений, что на 2% выше г/г. Отметим сильное увеличение объемов продаж фосфорсодержащих удобрений, которые достигли 2,2 млн тонн. Это эквивалентно росту на 15% г/г и связано с ростом продаж комплексных удобрений (NPK). Компания прокомментировала, что больший спрос был вызван высокой доступностью удобрений конечным потребителям и сниженными объемами импорта из Китая и Индии. Отметим, что на долю выручки от продаж фосфорсодержащих удобрений пришлось 72% совокупной выручки в 2К20. Продажи комплексных удобрений остаются более привлекательными с точки зрения прибыльности для компании, эффективно интегрированной в производство собственного сырья. Продажи азотных удобрений снизились на 22% к/к и на 8% г/г после достижения пика сезонного спроса, наблюдаемого в 2К20.Совокупные продажи удобрений достигли 7,9 млн тонн за 9М20, или выросли на 10% г/г. В 3К20 доля продаж на внутреннем рынке составила 39%, что отражает сезонные тренды. Как отмечает ФосАгро, в 3К20 цены росли на фоне сильного сезонного спроса в Бразилии и Индии, а также сохранения ограниченного экспортного предложения со стороны Китая и роста цен на фосфорную кислоту. Мы ожидаем, что компания представит сильную финансовую отчетность за квартал. Конъюнктура цен остается благоприятной для производителей удобрений. Цены на газ в Европе значительно выросли, что обеспечивает поддержку азотным и комплекснымудобрениям.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)