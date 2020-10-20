Энергомашбанк запустил мобильное приложение для дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Оно доступно для скачивания в Apple App Store и Google Play Store, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С мобильным приложением Энергомашбанка управлять личными финансами просто и удобно. Можно переводить деньги между своими счетами, друзьям, поставщикам услуг, получить платеж на свой счет в рублях РФ, оплатить мобильную связь, коммунальные услуги и многое другое 24 часа в сутки семь дней в неделю из любой точки Земного шара», — говорится в релизе.

Переводы по Системе быстрых платежей по номеру телефона получателя осуществляются бесплатно.

Приложение отобразит остатки на всех счетах пользователя и позволит быть в курсе расходов и поступлений. Клиенты смогут настроить автоплатеж по регулярным операциям и не тратить время на оплату счетов, создавать шаблоны и совершать переводы за пару кликов.