По предварительным данным Минфина, за январь — сентябрь 2020 текущего года доходы федерального бюджета составили 13,2 трлн рублей, что на 12% ниже, чем за три квартала 2019 года. Без учета средств, поступивших в федеральный бюджет после приобретения правительством СберБанка, это сокращение составило бы 19%. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» «Комментарии о государстве и бизнесе» .

Аналитики ВШЭ указывают, что нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились за три квартала в годовом выражении на 36%.

«Одновременно с резким сокращением доходов расходы были увеличены по сравнению с показателями 2019 года на 25%. Такое увеличение было продиктовано необходимостью профинансировать расходы на борьбу с пандемией, поддержать регионы, увеличить расходы на социальную политику и национальную экономику», — отмечает автор обзора Андрей Чернявский.

Расходы федерального бюджета в указанный период составили 15 трлн рублей, в номинальном выражении (год к году) их прирост составил 25%. Отмечается, что пандемия коронавируса и фискальные меры по поддержке экономики и населения привели не только к существенному росту расходов федерального бюджета, но и к изменению структуры.



Так, в бюджете заметно выросла доля расходов на здравоохранение, социальную политику и межбюджетные трансферты. Все эти структурные изменения обусловлены пандемией, подчеркивают эксперты.

Расходы федерального бюджета на здравоохранение выросли по сравнению с январем — сентябрем 2019 года в 1,9 раза, на социальную политику — на 32%, на межбюджетные трансферты — на 49%.



Дефицит бюджета за январь — сентябрь 2020 года составил 1,8 трлн рублей. При этом в течение всего периода продолжало действовать бюджетное правило, в соответствии с которым Минфин РФ приобретает или продает валюту в зависимости от соотношения полученных и базовых нефтегазовых доходов.

Основным источником финансирования за рассматриваемый период стали внутренние заимствования, поступления от которых (с учетом погашения) составили 2,3 трлн рублей (за год чистые заимствования должны составить 4,4 трлн). Этих средств в январе — сентябре хватило не только на финансирование бюджетного дефицита, но и на погашение внешнего долга в объеме 388 млрд рублей. Отмечается, что на конец III квартала на депозитных счетах Минфина было размещено 2,5 трлн рублей.

«Таким образом, несмотря на экономический кризис и бюджетный дефицит, бюджетная конструкция выглядит достаточно устойчивой», — сказано в бюллетене.

В соответствии с Основными направлениями бюджетной политики на 2021—2023 годы, расходы бюджета в 2020 году должны составить 22,6 трлн рублей, а с учетом перенесенных остатков 2019-го — 23,7 трлн. «Отсюда следует, что около 40% годовых расходов федерального бюджета может быть осуществлено в четвертом квартале 2020 года. Рост расходов в четвертом квартале может быть связан с началом использования средств Резервного фонда правительства РФ», — указывают аналитики.

По их словам, увеличение бюджетных расходов в IV квартале сопряжено с определенными рисками. «Необходимые для финансирования дефицита чистые заимствования на внутреннем рынке за последние три месяца 2020 года должны быть примерно равны аналогичному показателю за девять месяцев. Резкий рост заимствований может быть сопряжен с ростом процентных ставок и осложнением доступа других заемщиков, в том числе субфедеральных правительств, к кредитным ресурсам. В частности, в этой связи остается открытым вопрос о том, будут ли расходы федерального бюджета в 2020 года осуществлены в примерном соответствии с бюджетной росписью или Минфин сохранит существенные финансовые резервы на будущий год (как это было в 2019-м) и одновременно сократит план по заимствованиям при более скромном объеме расходов», — заключают эксперты.