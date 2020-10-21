Центробанк опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 июля 2020 года. Статистика демонстрирует улучшение ситуации как во II квартале, так и с начала текущего года: потребность в резервах для покрытия рисков уменьшилась, а объем резервов — увеличился.

Величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, снизилась до 83,5 млрд долларов с уточненных 88,4 млрд на 1 января этого года и 88,7 млрд на 1 апреля, а объем резервов, достаточный для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев (так называемый критерий Гвидотти), вырос до 121,3 млрд (со 120,5 млрд на начало года и 109,4 млрд на 1 апреля). В итоге значение критерия Редди, представляющего собой сумму двух этих показателей, составило на середину года 204,8 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с началом 2020-го (с 208,9 млрд), но увеличившись отдельно за II квартал (со 198,1 млрд на 1 апреля).

Величина золотовалютных резервов, достаточная для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, также уменьшилась за полгода, но выросла отдельно во II квартале, составив 196,5 млрд долларов на 1 июля против 208,5 млрд на 1 января и 175,8 млрд на 1 апреля.

Композитный индикатор Международного валютного фонда для стран с развивающимися финансовыми рынками (ARA EM), который представляет собой величину международных резервов, достаточную для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков, составил 182,3 млрд долларов на 1 июля против 236,3 млрд долларов на 1 января этого года и 197 млрд на 1 апреля, то есть снизился как за полгода, так и отдельно за II квартал.

В свою очередь фактическая величина международных резервов РФ показала рост как за первое полугодие, так и отдельно за последний отчетный квартал, составив 568,9 млрд долларов на 1 июля против 554,4 млрд на 1 января и 563,5 млрд на 1 апреля.



Как следует из статистики Центробанка, разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для покрытия рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) на последнюю отчетную дату составила 386,6 млрд долларов. На 1 января этого года она равнялась 318,1 млрд долларов, на 1 апреля — 366,5 млрд. Таким образом, как за первые полгода, так и отдельно за II квартал 2020-го запас российских резервов сверх потребностей в них увеличился.