Денис Сотин назначен на должность старшего вице-президента по информационным технологиям и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс Кредит». Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

Сотин будет отвечать за разработку и запуск обновленной IT-стратегии банка, включающей реализацию задач технологического развития и внедрение целевой архитектуры IT-ландшафта с фокусом на повышение эффективности банковских систем и процессов, поясняется в сообщении. Он войдет в состав правления банка после согласования его кандидатуры с ЦБ.



Денис Сотин имеет 25-летний опыт работы в крупных финансовых структурах. До прихода в «Ренессанс Кредит» он занимал должность члена правления, директора по информационным технологиям Росбанка.