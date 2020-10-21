Банк «Открытие» по итогам девяти месяцев 2020 года получил 40,3 млрд рублей чистой прибыли, что на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по РСБУ представили в «Открытии», пояснив, что рост объема выданных кредитов в 2020 году способствовал увеличению процентного дохода, который является основным источником дохода для банка.

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 94,5 млрд рублей, превысив на 6% результат за аналогичный период прошлого года. Рост операционных доходов в 2020 году обусловлен ростом процентных доходов по ссудам юридическим и физическим лицам на 26%.

Чистый комиссионный доход банка по итогам девяти месяцев 2020 года вышел на уровень аналогичного периода прошлого года — 17,2 млрд рублей — благодаря восстановлению рынка в III квартале.

Чистая прибыль отдельно за сентябрь составила 15,6 млрд рублей (против 2,1 млрд годом ранее). Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) в сентябре составили 12,4 млрд рублей, что на 36% выше предыдущего месяца и на 85% выше, чем в сентябре 2019 года.

Активы банка увеличились на 3% в сентябре и на 8% за девять месяцев, достигнув 2,5 трлн рублей, следует из релиза.

Кредитный портфель по юридическим лицам вырос в сентябре на 6% (без учета валютной переоценки). Объем выданных корпоративных кредитов составил 126 млрд рублей, оказавшись практически в два раза выше показателя сентября 2019-го. Розничный кредитный портфель вырос на 4%. Объем выдачи розничных кредитов в сентябре составил 32 млрд рублей (плюс 50% в годовом выражении).

С начала года кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 16% (без учета валютной переоценки) до примерно 1,7 трлн рублей, в том числе корпоративный — на 13% до 1,2 трлн (объем выданных за девять месяцев кредитов составил 749 млрд рублей, плюс 50%), розничный — на 23% до 461 млрд (с начала года выдано более 190 млрд рублей розничных кредитов, плюс 36%).

Объем средств клиентов увеличился за сентябрь на 2% (без учета валютной переоценки) до 1,8 трлн рублей, в том числе объем средств юрлиц — на 3% до 863 млрд, физлиц — на 1% до 957 млрд.

За девять месяцев объем клиентских средств увеличился на 0,4% до 1,8 трлн рублей за счет роста объема средств физических лиц на 0,1% до 957 млрд и средств корпоративных клиентов на 0,6% до 863 млрд. «В структуре средств клиентов растет доля текущих счетов, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования: по состоянию на 1 октября 2020 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 39% (27% на 1 января 2020 года)», — отмечается в сообщении.

Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 15% до 359 млрд рублей за счет прибыли и положительной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход.



«Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком «Открытие» с существенным запасом: по состоянию на 1 октября 2020 года Н1.0 составил 14,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок)», — подчеркивается в релизе.

