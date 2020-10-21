Банк ЗЕНИТ в рамках программы льготного кредитования МСБ правительства Москвы оказал поддержку предпринимателям по ранее предоставленным кредитам на сумму 1,7 млрд рублей.
Средний размер ссуды составил 53,3 млн рублей.
«Банк ЗЕНИТ во время локдауна оказывал поддержку представителям малого и среднего бизнеса, в том числе с помощью государственных, региональных и собственных программ. Большинство столичных предпринимателей выбрали снижение процентной ставки за счет субсидий города Москвы. Такие меры позволили не только снизить долговую нагрузку на бизнес, но и продолжить его развитие», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.
Субсидирование кредитных организаций вошло в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса, утвержденный правительством Москвы 15 апреля. Так, по ранее предоставленным кредитам городской бюджет обязуется субсидировать процентную ставку в размере 6 % годовых. По новым кредитам на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели правительство Москвы будет субсидировать ставку до 8 % на срок до 8 месяцев.
Получить льготный кредит или снизить ставку по уже действующим займам могут любые субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся налогоплательщиками города Москвы. Городская программа продолжит действовать до конца года.
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