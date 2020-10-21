Средний размер ссуды составил 53,3 млн рублей.

«Банк ЗЕНИТ во время локдауна оказывал поддержку представителям малого и среднего бизнеса, в том числе с помощью государственных, региональных и собственных программ. Большинство столичных предпринимателей выбрали снижение процентной ставки за счет субсидий города Москвы. Такие меры позволили не только снизить долговую нагрузку на бизнес, но и продолжить его развитие», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Субсидирование кредитных организаций вошло в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса, утвержденный правительством Москвы 15 апреля. Так, по ранее предоставленным кредитам городской бюджет обязуется субсидировать процентную ставку в размере 6 % годовых. По новым кредитам на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели правительство Москвы будет субсидировать ставку до 8 % на срок до 8 месяцев.

Получить льготный кредит или снизить ставку по уже действующим займам могут любые субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся налогоплательщиками города Москвы. Городская программа продолжит действовать до конца года.