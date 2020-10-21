Госдума на пленарном заседании в среду одобрила в первом чтении и в целом законопроект о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В указанный период в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в РФ посещение уполномоченных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществляться без подачи гражданами заявлений», — отмечается в сообщении Госдумы.

Законопроектом предлагается установить, что ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года.

Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года, а со 2 октября возобновилась норма, при которой для продления выплаты нужно было снова подавать заявление.