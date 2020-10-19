В России предлагают полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека, пишут «Известия» . Такое предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направил ОНФ. Как пояснили в организации, сегодня россияне получают субсидии на оплату ЖКУ, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую. В 35 регионах такая доля составляет 22%, в 14 субъектах — от 16 до 21%, в семи — 15% и ниже. Такое положение несправедливо: по Конституции государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства.

Предлагается компенсировать 100% расходов за ЖКУ для семей с доходом на человека на уровне прожиточного минимума (МРОТ) или ниже, говорится в письме. Эти граждане фактически не имеют свободных средств на оплату ЖКУ. Расходы на субсидии могут составить 142 млрд рублей ежегодно из бюджетов всех уровней, отметили в ОНФ. Льготы рассчитываются только на оплату 18 кв. м на человека, даже если площадь жилья больше. ОНФ предлагает увеличить норматив до 25 кв. м. Также организация предложила продлить выплату субсидий на оплату ЖКУ без предоставления подтверждающих документов до 1 марта 2021 года. А с пенсионеров требовать такие бумаги раз в год, закрепив это правило навсегда.

Минстрой предлагает продление беззаявительного срока предоставления субсидий до конца года, сообщили в ведомстве. Также министерство планирует предусмотреть более длительный срок такой соцпомощи для отдельных категорий граждан, у которых стабильный размер расходов на ЖКУ и доходов (например, у неработающих пенсионеров).

По словам экспертов, ситуация из-за пандемии может потребовать даже моратория на оплату ЖКУ для определенных категорий, включая семьи с доходом на человека на уровне МРОТа и ниже. На возвращение к докризисному уровню уйдет немало времени, поэтому расширение критериев логично. Одна из главных проблем сферы ЖКУ — долги перед ресурсоснабжающими компаниями, примерно треть из них составляют долги населения, пояснили эксперты. Субсидирование затрат на оплату коммунальных услуг для малообеспеченных граждан поможет не только населению, но и отрасли, считают они.