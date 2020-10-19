СберБанк работает над пилотным сервисом геоаналитики для бизнеса и региональных властей, пишет РБК . Об этом рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» СберБанка Станислав Карташов. Сервис будет анализировать банковские трансакции россиян, сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, которой располагает сервис «2ГИС», и с помощью этого рекомендовать бизнесу решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений, например где выгоднее разместить новый магазин.

Информацию можно будет использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах, например как жители перемещаются между городом и пригородом, для городского и транспортного планирования, отметил Карташов. Новый сервис должен заработать в рамках платформы «СберАналитика». Она будет продавать потребительскую экспертизу: информационно-аналитические отчеты, рекомендательные модели, мониторинг отраслей экономики, составление портрета целевой аудитории и т. д. Вся информация станет использоваться в обезличенном виде, обещают в СберБанке.

Источниками данных являются наличные и безналичные денежные потоки физических и юридических лиц, которые охватывают 90% населения и 60% организаций, трансакционная активность в терминалах СберБанка по приему карт, карты и банкоматы «Сбера», открытые данные, данные партнеров и «дочек» банка.

СберБанк планирует занять 10% рынка потребительской аналитики через два года. Зарабатывать на оказываемой услуге он будет с помощью подписок на сервис и путем предоставления индивидуальной экспертизы.

По словам экспертов, услуги по анализу аудиторий с геоаналитикой при использовании комплекса источников стоят недешево — сотни тысяч рублей — и доступны преимущественно крупному бизнесу, а сервисы анализа геоданных от сотовых операторов гораздо доступнее — от нескольких десятков тысяч рублей, но не обеспечивают необходимого уровня полноты данных. Какие-то компании могут анализировать данные от сотовых операторов, однако этих данных недостаточно для полной картины. Именно здесь у СберБанка есть возможность удачно зайти на рынок, так как компания обладает масштабными данными о платежах россиян, отметили эксперты. Связка трансакционных данных и геосервисов экосистемы СберБанка при правильной настройке выглядит перспективнее данных сотовых операторов и онлайн-касс, считают они.