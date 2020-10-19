Федеральные власти не намерены вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса, пишет РБК , ссылаясь на источники. Вариант, при котором президент РФ Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей России, как это было весной, не рассматривается. По словам собеседника издания, президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна». Не планируется сейчас и отдельное обращение Путина к гражданам в связи с пандемией, как это было в весенний период: президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, сказал федеральный чиновник.

На вопрос, действительно ли президент не намерен вновь объявлять режим нерабочих недель в стране, а также готовить специальное обращение к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Таких планов нет».

Сейчас все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом отданы на откуп регионам, сообщил еще один собеседник издания. Главное, по его словам, — это разъяснительная работа с гражданами: чтобы соблюдали меры предосторожности, носили маски, без лишней необходимости не появлялись в людных местах. На сегодняшний день ни в одном отдельно взятом регионе ситуация не требует введения локдауна, отметил другой федеральный чиновник. По его словам, есть сильная заполняемость коечного фонда, но перегрузки пока нет.

Ни один губернатор по собственной инициативе не захочет объявлять карантин, уверен собеседник, близкий к руководству одного из регионов. По его мнению, вопрос не только в экономике, но и в общественном недовольстве. Описывать ситуацию с коронавирусом иногда приходится в слишком мрачных тонах, но это делается специально для того, чтобы люди не расхолаживались, а соблюдали меры предосторожности, заявил собеседник на одном из федеральных телеканалов. Необходимо донести, чтобы граждане не занимались самолечением, не тянули с обращением к врачу, а немедленно обращались за консультациями, добавил он.