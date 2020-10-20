Потребительские расходы в РФ в период с 12 по 18 октября снова ощутимо сократились — на 2,8% относительно 2019 года. Снижение за четыре недели составило 2,4% в годовом выражении. Такие данные представил аналитический портал СберБанка «СберИндекс».

Индекс потребительской активности SberIndex.ru продолжает снижаться. За неделю он опустился с 73,9 до 72,8 пункта. Это, по мнению аналитиков «СберИндекса» , тоже указывает на постепенный уход потребителя «в спячку».

Покупатели меняют свое поведение по образцу апреля — мая. Спрос перемещается в продовольственные категории из сервисных. Так, падение в секторе услуг ускорилось и превысило 20% в годовом выражении впервые с лета. Спрос снижается в сегментах авиабилетов (минус 54,1% год к году), отелей (минус 66,4%), кафе и ресторанов (минус 27%), салонов красоты (минус 26,6%). При этом уже третью неделю подряд он остается высоким в категории «лекарства и медицинские товары». В период с 12 по 18 октября прирост ускорился до 24,3% с 17,2% год к году неделей ранее.

На прошлой неделе число клиентов, пользующихся общественным транспортом, незначительно сократилось (минус 2,2%) относительно предшествующей недели (5—11 октября). Общее снижение пассажиропотока по сравнению с базовым периодом до введения ограничений и режима удаленной работы (21—27 сентября) составляет почти 10%. Спрос на такси и топливо тоже немного сократился.

В крупнейших регионах также наблюдалось снижение числа клиентов в транспорте. В среднем оно сократилось на 4% относительно 5—11 октября и на 7,9% относительно базовой недели.

С введением удаленного режима работы и ростом числа заболевших количество посетителей кафе и ресторанов заметно снизилось как в России в целом, так и в Москве в частности. Аналитики «СберИндекса» наблюдают переход клиентов в онлайн и рост количества заказов через Интернет.

Общее снижение в Москве относительно базовой недели (21—27 сентября) составило 22%, причем основная часть падения пришлась на неделю 12—18 октября. В России снижение составляет 6%.

«Также из-за снижения среднего чека на 3% оборот в кафе и ресторанах Москвы упал почти на четверть по сравнению с последней неделей сентября», — отмечается в материале.



В последние две недели снова начало сокращаться количество активных бизнесов, причем во всех сегментах. Количество работающих непродовольственных торговых точек так и не восстановилось до февральского уровня. Теперь уже очевидно, что сокращение трат связано с введением в ряде регионов дополнительных мер по борьбе с COVID-19, указывают аналитики.