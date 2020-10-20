Росстат произвел оценку денежных доходов населения РФ за III квартал и январь — сентябрь 2020 года. Данные опубликованы во вторник на сайте ведомства.

Денежные доходы в среднем на душу населения составили в III квартале этого года 35 043 рубля в месяц. К аналогичному периоду прошлого года они снизились на 0,2%.

Реальные денежные доходы, по оценке, снизились в III квартале 2020 года, как и за девять месяцев, на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, уменьшились в III квартале 2020 года на 4,8% в годовом выражении; сокращение за январь — сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составило 4,3%.

В обзоре указано, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2020 года составила 47 649 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 3,7% (в январе — августе 2020 года — на 5,6%).



В материале ТАСС на эту тему отмечается, что Росстат также ухудшил оценку роста реальных доходов населения в I квартале 2020 года до 0,7% с 1,2% в годовом выражении и пересмотрел оценку падения реальных доходов населения во II квартале до 8,4% против 8%. За первое полугодие реальные располагаемые доходы россиян, по обновленным данным, снизились на 4,1% в годовом выражении (предыдущая оценка — 3,7%). В Росстате пояснили, что данные уточнены в связи с корректировкой Центробанком отдельных показателей банковской статистики.