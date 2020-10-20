Безработица в России по итогам сентября предварительно оценивается в 6,3%, свидетельствуют данные Росстата.

«В сентябре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — указано в сообщении.

Как уточняется, зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 3,7 млн человек, в том числе 3,3 млн человек получали пособие по безработице.



Ранее Росстат сообщал о безработице в августе на уровне 6,4% , а Центробанк РФ — на уровне 6,6% .

