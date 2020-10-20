Президент России Владимир Путин указал на необходимость обеспечивать для граждан доступность различных услуг банков.

«Доступность надо, конечно, обеспечивать для клиентов, доступность банковского рынка», — сказал глава государства на встрече во вторник с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Руководитель банка заверил, что такая работа ведется как очно, так и через цифровые каналы, чтобы поддержать деловую активность.

Путин поздравил всех сотрудников с 20-летием Россельхозбанка, которое отмечается в нынешнем году. Президент подчеркнул, что «по основным показателям Россельхозбанк входит в топ-5, по объемам кредитного портфеля».