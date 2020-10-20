Более 903 млн рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам, говорится в сообщении Кабмина. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан», — говорится в распоряжении от 17 октября. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета.

Финансирование получат 12 регионов: Республика Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также город Санкт-Петербург.