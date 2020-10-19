Одна из целей проекта, к которому уже присоединился ряд ведущих вендоров банковского IT-рынка России, - создание специализированного отраслевого сегмента киберполигона для кредитно-финансового сектора.

Он будет предназначен для отработки практических навыков отражения кибератак специалистами служб ИТ и информационной безопасности, а также для проведения стресс-тестирования решений, используемых в комплексных проектах по обеспечению информационной безопасности банков.

Банки являются одной из главных целей киберкриминала – организованных хакерских группировок, нацеленных на мгновенную монетизацию атаки путем проникновения в инфраструктуру и вывода средств на собственные счета. При этом ключевыми векторами атак на финансовый сектор остаются внедрение в организацию вредоносного ПО с помощью фишинга, а также атаки на системы онлайн-банкинга.

«Использование платформы ДБО iSimpleBank 2.0 позволит нам построить на киберполигоне площадку с максимальным количеством банковских систем и сервисов финансовой отрасли. Что очень важно как для проведения киберучений, так и для осуществления научно-исследовательских работ, тестирования технологий, методологий и разработок. Мы рассчитываем на быструю и бесшовную интеграцию решения iSimpleLab и планируем создание ИТ-инфраструктуры, отображающей полноценный широкопрофильный банк. Так можно будет следить за ходом кибератак, их воздействием на все участки банковской сети и отрабатывать навыки защиты и восстановления инфраструктуры», - комментирует директор по развитию направления «Национальный Киберполигон» компании «Ростелеком-Солар» Михаил Климов.

Системы ДБО, построенные на платформе iSimpleBank 2.0, используются крупнейшими банками России, а общее число промышленно эксплуатируемых проектов превышает четыре десятка. Благодаря широкой функциональности, решение от компании iSimpleLab даст возможность отработать на киберполигоне большой спектр сценариев и воссоздать среду банковского обслуживания с максимальной реалистичностью.

Помимо поставки программного обеспечения для построения банковского сегмента киберполигона, iSimpleLab планирует на периодической основе собирать показатели о найденных уязвимостях и ошибках и учитывать их при планировании очередных релизов своих продуктов.

Генеральный директор iSimpleLab Алексей Толкачев:

«В своей работе в рамках отдельно взятого проекта мы стараемся не ограничиваться форматом взаимодействия «поставщик-заказчик», а смотрим на свою деятельность в более крупном масштабе. Учитывая цифровизацию экономики и потребность банков в современных безопасных IT-сервисах, компания iSimpleLab активно участвует в различных мероприятиях, связанных с цифровизацией банковского сектора. Наша платформа, например, использовалась на Хакатоне, где на базе промышленного API создавались рабочие финтех-кейсы студентами Иннополиса, а сотрудники компании входят в состав Рабочей группа API ПК №3 ТК 122 и принимают активное участие в разработке стратегии будущего развития финтех отрасли в России.

Ровно с таким же настроем мы приняли решение участвовать в проекте создания киберполигона. Приятно и ответственно чувствовать себя частью процесса построения безопасной цифровой экономики будущего».

Киберполигон станет крупнейшим проектом в области информационной безопасности, который реализуется в 2020 году в Национальной программе «Цифровая экономика». Задача возложена на «Ростелеком» с привлечением экспертизы его дочерней компании «Ростелеком-Солар».

«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Организационно компания iSimpleLab входит в консорциум iCAM