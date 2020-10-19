Банки в III квартале выдали 3,83 млн потребительских кредитов , что на 25,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В январе-сентябре 2020 года было выдано 10,48 млн потребкредитов или на 26,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (189,6 тыс. ед.), Московской области (170,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (144,7 тыс. ед.), республиках Башкортостан (130,1 тыс. ед.) и Татарстан (124,8 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Приморский (-30,4%) и Алтайский (-30,2%) края, а также Свердловская (-30,1%), Кемеровская (-29,7%) и Омская (-29%) области.