Не менее 90% домохозяйств в России планируется обеспечить доступом в Интернет в ближайшие четыре года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в режиме видеоконференции на пленарном заседании форума «Открытые инновации».

«Мы продолжим подключать к Интернету все медицинские и образовательные учреждения. За следующие четыре года должны добиться того, чтобы доступ к сети имели не менее 90% всех домохозяйств», — сказал председатель правительства.

По его словам, «коронавирус проявил и даже усилил проблему цифрового неравенства», так как существование только в режиме офлайн в период ограничений из-за пандемии «означало абсолютную оторванность от жизни». Мишустин отметил, что власти РФ работают над тем, чтобы у каждого жителя страны был доступ к Интернету и связи. «Идет работа по созданию сетей связи пятого поколения. Определены наиболее перспективные диапазоны радиочастот», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках национальной программы «Цифровая экономика» формируется регуляторика и доступная информационная инфраструктура, модернизируется государственное управление на основе «цифры», что «комплексно готовит государство к переходу в новую цифровую экономическую реальность». При этом отдельное внимание уделяется обеспечению кибербезопасности, сказал Мишустин. «Именно благодаря реализации этой программы на протяжении последних двух лет государственные структуры и бизнес сумели быстро подстроиться под новые условия. Программа будет продолжена», — добавил глава Кабмина.