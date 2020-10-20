План восстановления экономики будет рассмотрен на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Работа над единым планом выходит на финальную стадию, идут активные дебаты, в том числе с рабочими группами Госсовета России, депутатами, сенаторами. После завершения дискуссий мы планируем вынести единый план на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и нацпроектам», — сказал он.

Мишустин отметил, что этот общенациональный план действий включает порядка 30 направлений социально-экономических преобразований. По его словам, за два года финансовое обеспечение плана составит около 6,5 трлн рублей, «хотя общий объем господдержки гораздо больше, а часть мер носит нефинансовый характер».