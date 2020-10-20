Минтруд РФ планирует скорректировать суммарный коэффициент рождаемости и коэффициент рождаемости в отдельных возрастных группах в 2020 году. Кроме того, планируется пересмотреть линейку рождаемости в 2021-2023 годах, об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«Мы видим определенные риски в текущем году по достижению показателей по суммарному коэффициенту рождаемости, а также по коэффициенту рождаемости в отдельных возрастных группах. Соответственно, мы предполагаем, что будем их корректировать в текущем году и уточнять линейку 2021-2023 годов», — сказала она на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее в отчете Счетной палаты сообщалось, что показатель суммарного коэффициента рождаемости — числа детей, которые приходятся на одну женщину, не достиг планового значения в 1,63 и составил 1,504 в 2019 году.