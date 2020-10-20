Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в повестке обсуждения в ходе развития трудового законодательства. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник на форуме «Открытые инновации».

Он отметил, что в России уже начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятости, и выразил уверенность, что по мере развития цифровых технологий такая корректировка будет продолжаться.

«<…> Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели», — сказал Медведев.

Говоря о трансформации трудовых отношений в период пандемии, он отметил, что «наиболее безболезненно проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости». Медведев подчеркнул, что такое возможно не во всех случаях, и обратил внимание, что «на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием [ими] своего рабочего времени и времени отдыха».