С ухудшением эпидемиологической обстановки поток клиентов в ВТБ и Альфа-Банке с 5 по 9 октября просел на 18%, пишут «Известия» . Об этом рассказали в кредитных учреждениях. В ВТБ добавили: всего с начала октября количество посетителей упало на 11% к аналогичному периоду прошлого года. В Альфа-Банке наблюдается пропорциональный переток операций в онлайн-каналы. Из-за роста числа клиентов банка, текущие показатели по потоку посетителей соответствуют аналогичному периоду 2019 года, сказали там. В октябре количество самых популярных банковских операций, проводимых в отделениях, просело на 5,7%, сообщили в ВТБ. Аудитория «ВТБ Онлайн» выросла на 160 тыс. пользователей, по сравнению с сентябрем показатель вырос в 1,5 раза. Общее число зарегистрированных клиентов приложения достигло 9,4 млн человек.

В пресс-службе «Открытия» подчеркнули, что после фиксации роста заболеваемости в стране клиентопоток снизился незначительно — на 3%, в сентябре он упал на 7,6% к такому же периоду прошлого года. Число пользователей дистанционных каналов обслуживания выросло с начала года на 10%, отметили в пресс-службе.

Банки отмечают продолжение тенденции перетока клиентов в онлайн. Кризис стал драйвером цифровизации в целом, нежели каких-то отдельных услуг, считают в СберБанке. С весны спрос на подключение к системам дистанционного обслуживания вырос на 70%, отметили в СКБ-банке. Как сообщили в ЮниКредит Банке, население оценило комфорт интернет-банкинга, такие возможности оказывают влияние на количество банковских операций, проводимых в отделениях. Филиалы банков пока работают в штатном режиме, но в случае негативного развития эпидемиологической ситуации они готовы уйти в дистанционный формат.

По мнению экспертов, банкам следует сделать ставку на рост наиболее маржинальных сегментов кредитования, чтобы поддержать рентабельность. Учитывая опыт весны, банки также должны были скорректировать бизнес-модели и планы на ближайшую перспективу. Минимизировать потери им скорее следует за счет сокращения расходов, а дальше многое зависит от действий регулятора и правительства, считают эксперты.