Правительство утвердило методику определения показателей эффективности управления госимуществом, которая будет использоваться для включения госимущества в план приватизации. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном во вторник.

«В целях повышения эффективности управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом: утвердить прилагаемую методику определения критериев оптимальности состава государственного и муниципального имущества и показателей эффективности управления и распоряжения им», — говорится в тексте распоряжения, цитируемом ТАСС.



Согласно методике, показатели эффективности организаций, находящихся в госсобственности, должны соответствовать определенным значениям. Речь идет о таких показателях, как рентабельность, доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов, выполнение ключевых показателей эффективности, за которые начисляются баллы. Если они не достигают заданных значений, то органу госвласти, управляющему этим хозяйствующим обществом, рекомендуется создать и утвердить план повышения эффективности общества или обеспечить приватизацию этой организации.